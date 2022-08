John Textor revela detalhes do projeto do Botafogo para o Nilton Santos

Parceria Lance & IstoÉ 23/08/2022 - 23:05 Compartilhe

Não é novidade que John Textor planeja promover mudanças no Nilton Santos. Na noite desta terça-feira, o dono do Botafogo listou os itens que planeja acrescentar no estádio e revelou detalhes do projeto do clube nas redes sociais.

+ Willian Bigode entra no top 20; veja maiores artilheiros do Brasileirão na era dos pontos corridos

– Nossa visão planeja honrar a história do estádio de forma produtiva, com desenvolvimento econômico servindo a zona norte por gerações. Mais de 150 dias de futebol e consertos, restaurantes, espaço para reuniões e programação comunitária. Botafogo promovendo sonhos para todo Rio. Por favor, escutem – publicou John Textor no Twitter.

Our @EstNiltonSantos vision honors history in a productive way, as an engine of economic development serving north Rio for generations. 150+ days each year of Football & Concerts + restaurants, meeting space, community programming. @Botafogo dreams for all of Rio. Please Listen. — John Textor ★彡 (@JohnTextor) August 24, 2022

+ Fala, Doente! Botafogo #1: Como analisar o momento do Botafogo antes de enfrentar o Flamengo? Ouça!

Nos comentários, diversos alvinegros aprovaram as propostas do sócio majoritário e demonstraram empolgação com o futuro do estádio. O Botafogo planeja investir no Nilton Santos e torná-lo mais acessível para os torcedores.

O Botafogo volta a campo no próximo domingo, contra o Flamengo, às 18h, no Nilton Santos, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Dentro de casa, o Glorioso vai em busca de uma importante vitória em cima do rival.

E MAIS:

E MAIS: