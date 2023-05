Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 30/04/2023 - 22:42 Compartilhe

Dono da SAF do Botafogo, o americano John Textor comemorou a vitória do Alvinegro sobre o Flamengo neste domingo, por 3 a 2, pelo Brasileirão, e aproveitou para provocar o time rubro-negro. Em postagem nas redes sociais, o mandatário lembrou frase que era dita pelo goleiro Manga, que costumava cutucar o rival após triunfos.







– O bicho é certo – postou Textor, no Instagram, em português.

+ Veja a tabela e os jogos do Brasileirão 2023

Com a vitória, o Botafogo chegou aos nove pontos e lidera a competição nacional com 100% de aproveitamento. O clube carioca não era primeiro colocado do Campeonato Brasileiro desde 2013.

+ ATUAÇÕES: Lucas Perri e Tiquinho Soares resolvem na defesa e no ataque e levam as maiores notas do Botafogo

O Botafogo volta a campo na próxima quinta-feira, quando enfrentará a LDU (EQU), pela terceira rodada da Copa Sul-Americana, no Nilton Santos. Pelo Brasileirão, o próximo desafio será contra o Atlético-MG, também em casa, no próximo domingo.

John Textor gerencia o Botafogo há pouco mais de um ano (Foto: Vitor Silva / Botafogo)





E MAIS:

E MAIS:

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias