John Textor deve comprar mais ações e aumentar sua participação na gestão do Crystal Palace Dono de 90% da SAF do Botafogo, empresário deve adquirir mais 40% do clube inglês

Dono de 90% da SAF do Botafogo, John Textor deve aumentar a participação no Crystal Palace. De acordo com a “Bloomberg”, o investidor pode comprar as ações de Josh Harris, que está neogciando para comprar o rival londrino Chelsea.

Harris e outros empresários como David Blitzer são proprietários de uma empresa que detém os outros 40% das ações do Crystal Palace, de acordo com contas arquivadas por um órgão britânico. O fato de terem que vender suas ações do clube para comprar o Chelsea, daria a oportunidade para Textor adquirir tal parte vendida.

+Momentos distintos entre Fluminense e Botafogo marcam a prévia do clássico

Textor é o fundador da Eagle Football LLC e detém 90% da SAF do Botafogo, além de 40% do Crystal Palace e 80% do Molenbeek, da Bélgica.

O Crystal Palace derrotou o Everton por 4 a 0, neste domingo, pelas quartas da FA Cup.

E MAIS:

E MAIS:

Saiba mais