John Textor comenta situação envolvendo Jorge Braga e Thairo Arruda: ‘Funções diferentes na SAF’ CEO alvinegro deixou de ser representante do clube na Ferj e deu lugar a presidente da SAF

A troca de representante do Botafogo na Ferj – Jorge Braga, CEO do clube, deu lugar a Thairo Arruda, presidente da SAF alvinegra – ganhou mais um capítulo. Após Braga emitir uma nota dizendo que foi pego de surpresa com a mudança, John Textor, dono do futebol do Glorioso, comentou a situação nesta sexta-feira.

– Dois dias fora do Twitter e vejo que jornalistas contaram uma história maluca sobre dois bons homens, TA (Thairo Arruda) e JB (Jorge Braga), que têm funções muito diferentes na SAF. Eu sei que nossos torcedores preferem que eu me concentre no apoio ao futebol e na janela de transferências do que perseguir fantasmas nas mídias sociais. :) – escreveu o norte-americano no Twitter.

Na última quinta-feira, foi homologado junto à Ferj um documento que tira os poderes de Jorge Braga de responder pela instituição junto à Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Thairo Arruda assumiu o posto.

Logo depois, Braga emitiu uma nota se dizendo surpreso com a informação. O CEO alvinegro, porém, procurou minimizar e disse que quer o melhor para o Botafogo.

