John Textor chega ao Rio de Janeiro e vai acompanhar jogo do Botafogo

O Botafogo terá uma presença especial no jogo contra o Ceará, às 16h30 deste sábado, no Estádio Nilton Santos, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. John Textor desembarcou no Rio de Janeiro na manhã desta sexta-feira e vai acompanhar in-loco.



O norte-americano retorna ao Brasil menos de duas semanas depois da última visita ao país. O proprietário da SAF do Glorioso marcou presença na derrota contra o Santos, no dia 20 de julho, na Vila Belmiro e voltou para os Estados Unidos no final daquela semana.

Textor acompanhou o treino do Botafogo nesta sexta-feira, o último antes do duelo contra o Vozão. O Espaço Lonier, atual CT do clube, foi o primeiro destino do norte-americano nessa visita ao país.

O evento principal será a partida do Brasileirão. Vale ressaltar que Crystal Palace e Lyon, outros clubes que Textor possui ações, estreiam nas respectivas ligas nacionais nesta sexta-feira, mas o empresário optou por acompanhar o Glorioso in-loco.

Pelo pouco tempo que o empresário ficará no Rio – ele vai retornar aos Estados Unidos no domingo -, ainda não está garantido que ele terá mais um encontro com Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, ou Cláudio Castro, governador. A agenda de ambos é apertada, mas as questões do Estádio Nilton Santos e futuro CT seguem no radar.