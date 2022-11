John Textor celebra vitória do Botafogo: ‘Estou orgulhoso desse time’

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 10/11/2022 - 23:35 Compartilhe

A empolgação com o fato do Botafogo ter chegado ao G8 da Copa Libertadores nesta quinta-feira (10) se estendeu a John Textor. O acionista majoritário da SAF alvinegra publicou em seu Twitter uma mensagem parabenizando todos do clube pela vitória por 3 a 0 diante do Santos no Nilton Santos.

★彡 Estou muito orgulhoso desse time! Os atletas, a comissão técnica e especialmente os meus co-owners… tem um sabor muito especial vencer essa última partida, em casa, para vocês! No próximo jogo, vamos estar sempre olhando pra cima! pic.twitter.com/eGxSZM9pOS — John Textor ★彡 (@JohnTextor) November 11, 2022

“Estou muito orgulhoso desse time! Os atletas, a comissão técnica e especialmente os meus co-owners… Tem um sabor muito especial vencer essa última partida, em casa, para vocês! No próximo jogo, vamos estar sempre olhando pra cima!”, escreveu Textor em texto em português.

+ Botafogo pode se classificar até diretamente para fase de grupos da Libertadores-2023



O Glorioso enfrenta o Athletico-PR no domingo, ás 16h, na Arena da Baixada, pela última rodada do Brasileirão. Fora de casa, o time de Luís Castro busca ratificar a classificação para Libertadores.

E MAIS:

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias