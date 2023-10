John Stamos revela ter sofrido abuso sexual da babá aos 10 anos de idade

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/10/2023 - 16:01 Para compartilhar:

Astro de ‘Três é Demais’, John Stamos, 60 anos, revelou te sofrido abuso sexual durante a infância. Os relatos do ator foram feitos em sua mais recente autobiografia, ‘If You Would Have Told Me’, que será lançada em 24 de outubro.

Em suas memórias, John diz ser um sobrevivente de abuso sexual, que teria ocorrido através de sua então babá quando ele tinha apenas 10 anos. Em entrevista para a revista People, o ator contou que demorou a perceber que as supostas ações eram inadequadas, e que não revelou contou a ninguém na época.

“Quer dizer, eu sabia, e eu defendo muito os [sobreviventes]. Eu senti que me lembrei um pouco. Sempre esteve lá, mas eu reprimi como as pessoas fazem, certo? Acho que disse a mim mesmo, tipo, ‘Ah, são meninas’. Pensava que estivesse me fingindo de morto, ela ia parar. Mas não, foi totalmente agressivo. Não sei, não foi bom”, desabafou ele.

John contou que refletiu pela primeira vez sobre a experiência que passou enquanto escrevia um discurso para receber um prêmio por sua defesa de crianças vítimas de abuso.

“Comecei a escrevê-lo e foi aí que realmente entendi. E então pensei: ‘Não, esta noite não é sobre mim. É sobre as crianças. Vou guardá-lo novamente até o momento certo. Caso contrário, sou um falso. É como, ‘Vamos lá’. Eu não queria que as manchetes fossem sobre isso, e não queria que o livro ultrapassasse isso. Era uma página ou algo assim, mas senti que precisava falar sobre isso. Foi estranho. Foi algo que aconteceu quando eu tinha 10 ou 11 anos [quando aconteceu]. Eu não deveria ter tido que lidar com esses sentimentos”.

“Mas vou te dizer, se eu descobrisse que alguém estava fazendo isso com meu filho, seria uma história totalmente diferente”, acrescentou ele.

John Stamos é casado com Caitlin McHugh Stamos, com quem tem um filho, Billy, de 5 anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por John Stamos (@johnstamos)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias