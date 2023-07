John Kerry visita a China para retomar diálogo sobre o clima

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 16/07/2023 - 9:22 Compartilhe

O emissário do governo dos Estados Unidos para o Clima, John Kerry, desembarcou neste domingo em Pequim com a ambição de retomar o diálogo sobre a luta contra o aquecimento global, um tema crucial para os dois maiores poluidores do planeta.

Kerry, que faz a terceira viagem à China desde que assumiu o cargo em 2021, chegou ao país no momento em que o impacto da mudança climática é especialmente notório, com ondas de calor em muitas regiões do hemisfério norte.

A China não é exceção e sua capital, Pequim, registra temperatura próxima a 40 graus.

John Kerry permanecerá na China até quarta-feira e deve se reunir com seu homólogo Xie Zhenhua.

A partir de segunda-feira, “China e Estados Unidos terão conversas profundas” sobre questões climáticas, anunciou, sem revelar detalhes, o canal estatal CCTV ao anunciar a chegada de de Kerry a Pequim.

Nos últimos meses, vários funcionários de alto escalão do governo americano viajaram à China para reforçar a relação bilateral. O secretário de Estado Antony Blinken visitou o país em junho e no início de julho foi a vez da secretária do Tesouro, Janet Yellen.

Estados Unidos e China são os dois maiores poluidores do planeta e as principais economias do mundo. Washington e Pequim não têm uma reunião bilateral sobre a mudança climática há quase um ano.

