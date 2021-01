John Kennedy se emociona após gol na estreia pelo Fluminense em empate contra o Coritiba Jovem precisou de 13 minutos para marcar pela primeira vez com a equipe profissional; atacante é uma das maiores joias do clube atualmente

Estreante da noite entre os profissionais, John Kennedy entrou em campo no momento em que o Fluminense estava pressionado e perdia por 2 a 0. Entretanto, o garoto precisou de 13 minutos para para marcar pela primeira vez no empate por 3 a 3 contra o Coritiba, nesta quarta-feira, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Após a partida, John Kennedy se disse emocionado pelo gol. Fred e Caio Paulista ainda contribuíram para o empate suado do Flu, que chegou a ficar duas vezes atrás do placar.

– Foi sim um bom resultado, fora de casa. Não conseguimos os três pontos, que era o nosso objetivo, mas é melhor pontuar um do que nenhum. Não tenho palavras pelo gol. É emocionante, estou emocionado de verdade por marcar na estreia – disse ao “Premiere”.

Com o resultado, o Fluminense permanece em sétimo, com 47, mas pode cair em caso de vitória do Santos. Na próxima rodada, o Tricolor faz o clássico com o lanterna Botafogo, no domingo, às 20h30, em São Januário, já que o Maracanã está entregue à Conmebol por conta da final da Libertadores.

