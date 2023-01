Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 15/01/2023 - 22:35 Compartilhe





A Ferroviária venceu o Água Santa, fora de casa, em sua estreia pelo Campeonato Paulista, pelo placar de 3 a 1. O destaque da partida foi o atacante John Kennedy, emprestado pelo Fluminense, que marcou os três gols da equipe de Araraquara em um intervalo de 15 minutos. A equipe de Diadema também teve dois jogadores expulsos no fim da partida.

Apesar dos quatro gols e das expulsões, a partida demorou a engrenar. O primeiro tempo não teve nenhum acontecimento de destaque, com exceção do cartão amarelo recebido por Igor Henrique, aos 18 minutos. Na segunda etapa, o gol do Água Santa, aos 23 minutos, deixou o jogo mais solto: Patrick Allan cobrou escanteio em direção ao segundo pau e Didi cabeceou forte para abrir o placar.

Já na reta final, aos 38 do segundo tempo, começou a reação da Ferroviária. John Kennedy estava atento e roubou a bola em um recuo mal executado para o zagueiro do Água Santa. O atacante finalizou na saída do goleiro Gabriel para empatar o duelo. E a virada veio menos de 3 minutos depois: em contra-ataque rápido, Gabriel saiu de forma estabanada e escancarou o gol para nova finalização de John Kennedy, para virar o jogo.

Já nos acréscimos e com o placar adverso, o Água Santa perdeu Rhuan, expulso após revisão do VAR – o árbitro Douglas Marques das Flores tinha dado apenas amarelo. Com o adversário abatido, John Kennedy fez grande jogada pelo lado direito, se livrando do marcador e limpando a cobertura para finalizar em cima de Gabriel. O goleiro cometeu uma falha feia e permitiu o terceiro gol da equipe de Araraquara. no 11º minuto de acréscimo, Rodrigo Sam recebeu segundo vermelho da equipe do Água Santa e deixou a equipe com dois jogadores a menos.

Na próxima rodada, a Ferroviária recebe o São Paulo, quinta-feira (19), às 19h30 (hora de Brasília). Já o Água Santa, volta a campo na quarta-feira (18), às 19h30, para enfrentar o Corinthians na Neo Química Arena.

