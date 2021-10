John Kennedy e Nonato recebem terceiro cartão amarelo e desfalcam Fluminense na próxima rodada Atacante e volante não viajam com a equipe para o confronto com o Ceará; Fluminense tem mais cinco jogadores pendurados

Nesta quarta, o Fluminense foi derrotado pelo Santos, na Vila Belmiro, por 2 a 0 em jogo válido pela 23ª rodada do Brasileiro, que havia sido adiada. Na partida, John Kennedy e Nonato receberam cartões amarelos. Com a penalidade, o atacante e o volante somam três cartões e irão desfalcar o Tricolor no duelo contra o Ceará, fora de casa.

Além de John Kennedy, o Flu ainda tem seis atletas pendurados: Lucca, Samuel Xavier, Jhon Arias, Danilo Barcelos, e o preparador físico Marcos Seixas já levaram dois cartões amarelos e podem ser desfalques futuros. Uma vez que Fred ainda está em recuperação, Bobadilla deve assumir a posição do Moleque de Xerém no setor ofensivo.

Neste domingo, o Fluminense encara o Ceará, às 16h, na Arena Castelão, em jogo válido pela 29ª rodada do Brasileiro. A partida será transmitida pela TV Globo, Premiere e Tempo Real do LANCE!

