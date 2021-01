John e Wagner testam positivo para a covid-19 de novo e desfalcam Santos

O Santos não poderá contr com o goleiro John e o zagueiro Wagner Leonardo no jogo de volta das semifinais da Copa Libertadores contra o Boca Juniors. Nesta segunda-feira, o clube comunicou que a dupla testou positivo para o coronavírus nos testes realizados no sábado e no domingo.

Os exames feitos por John e Wagner Leonardo na última quarta, antes do duelo com o Boca Juniors, no Estádio La Bombonera, detectaram que eles tinham contraído a doença. A dupla, então, chegou a ficar isolada na Argentina, antes de retornarem ao Brasil em um voo sanitário.

Como os testes feitos antes do embarque para Buenos Aires haviam dados negativo, ambos foram relacionados por Cuca para o confronto, que terminou empatado em 0 a 0 – John foi titular, enquanto Wagner ficou no banco. E os resultados dos exames posteriores só saíram após o jogo.

“O Santos FC informa que os resultados dos testes realizados nos atletas John e Wagner foram positivos para o covid-19. Desde que retornaram da Argentina, onde receberam o primeiro resultado positivo, os dois estão cumprindo quarentena, isolados em suas casas. Os exames, inclusive, foram domiciliares, resguardando ambos, e o clube está garantindo toda a retaguarda médica”, explicou o Santos.

Com John afastado, João Paulo foi o titular da meta santista no triunfo por 1 a 0 sobre o São Paulo, sendo o destaque do clássico válido pelo Campeonato Brasileiro. E seguirá na equipe para o decisivo confronto desta quarta-feira com o Boca Juniors, às 19h15, na Vila Belmiro.

