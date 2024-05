John Deere tem 3 unidades diretamente afetadas por enchentes no RS

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/05/2024 - 13:57 Para compartilhar:

A fabricante de máquinas agrícolas norte-americana John Deere informou que três de suas unidades no Rio Grande do Sul foram diretamente afetadas pelas enchentes no Estado. São elas: a fábrica de tratores agrícolas de Montenegro, a de pulverizadores em Canoas e a de equipamentos para construção de estradas de Porto Alegre, disse a empresa em nota.

A unidade de Nova Horizontina, que produz colheitadeiras e plantadeiras, não foi diretamente atingida, acrescentou o comunicado.

Em Porto Alegre, as águas alcançaram o centro de treinamento e o armazém de pós-venda, mas a área da fábrica permaneceu intacta.

Já em Montenegro e em Canoas, as instalações não sofreram danos, mas o acesso foi prejudicado. As operações de todas devem ser retomadas ainda nesta semana.

A empresa também está disponibilizando para os clientes gaúchos a opção de financiamento de peças e serviços com taxa 0,0% ao mês e carência de até 12 meses, prorrogação de dívidas, renegociação de títulos, empréstimo de máquinas, parcerias para manutenção e assistência técnica.

“Além disso, como forma de ajudar na recuperação da comunidade local, a John Deere está oferecendo, juntamente com seus concessionários, 18 tratores para a operação de desobstrução e bombeamento de água do aeroporto internacional Salgado Filho, em Porto Alegre”, completou a empresa, que também ofereceu máquinas e geradores para reconstrução e limpeza das cidades afetadas.