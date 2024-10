John Amos, ator de ‘um Príncipe em Nova York’, morre aos 84 anos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/10/2024 - 18:50 Para compartilhar:

John Amos, ator mais conhecido pelo filme Um Príncipe em Nova York, morreu em 21 de agosto, aos 84 anos, em Los Angeles, Estados Unidos. A informação só foi divulgada pela família nesta terça-feira, 1º de outubro.

“É com profunda tristeza que compartilho com vocês que meu pai fez sua passagem”, afirmou o filho Kelly Christopher Amos em uma declaração. “Ele era um homem com o coração mais gentil e de ouro… E era amado no mundo todo. Muitos fãs o consideram seu pai da TV. Ele viveu uma vida boa. Seu legado persistirá em seus excelentes trabalhos na televisão e no cinema como ator”.

Amos nasceu em 1939 em Newark, New Jersey, nos Estados Unidos. Antes de investir na carreira de ator, foi jogador de futebol americano universitário na Universidade Estadual do Colorado e jogou pelo Kansas City Chiefs na offseason da NFL de 1967.

Sua carreira como ator decolou nos anos 1970, quando interpretou o meteorologista Gordon Howard na sitcom The Mary Tyler Moore Show. Em seguida, estrelou Good Times, spin off de Tudo em Família. Também fez participações recorrentes em The West Wing e outras séries populares da TV americana, sobretudo de comédia, como Tudo Sobre os Andersons, Two and a Half Men e Um Maluco no Pedaço.

Em 1977, foi indicado ao Emmy pelo papel na minissérie histórica Raízes. A trama aborda a escravidão nos Estados Unidos e recebeu diversos prêmios, após alcançar forte audiência no país. Seu último papel nas telinhas foi em Suits LA, que ainda não foi ao ar.

No cinema, ficou conhecido por atuar em Um Príncipe em Nova York (1988) e na sequência Um Príncipe em Nova York 2 (2021), ambos filmes protagonizados por Eddie Murphy. Também trabalhou em longas como Condenação Brutal (1989), Duro de Matar 2 (1990) e Pai de Folga (2022). Postumamente, será tema de um documentário sobre sua vida, America’s Dad, produzido por seu filho.