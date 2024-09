Jogos Paralímpicos Paris 2024: Talisson Glock vence final e conquista o ouro na natação

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/09/2024 - 14:34 Para compartilhar:

Nesta sexta, 06, o brasileiro Talisson Glock venceu os 400 m livres S6 (deficiência física) e conquistou a medalha de ouro na natação dos Jogos Paralímpicos Paris 2024. Talisson finalizou a prova em 4min49s55, bateu o recorde das Américas e se tornou bicampeão paralímpico nessa prova.

A prova foi dominada pelo brasileiro, que se manteve a frente do início ao fim. A medalha de prata ficou com o italiano Antonio Fantini, enquanto o bronze com o mexicano Jesus Gutierrez, que completou o pódio.

Essa foi a quarta medalha de Talisson nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. Anteriormente o brasileiro já havia conquistado a prata nos 100 m livre S6 e os bronzes nos 200 m medley SM6 e 4×50 m livre 20 pts. Agora, Talisson soma 8 medalhas paralímpicas, sendo duas de ouro, duas de prata e quatro de bronze.

Para finalizar sua participação em Paris, Talisson estará na disputa do revezamento 4×100 m livres misto pelo time brasileiro, que está agendado para sábado (7), às 15h34 (horário de Brasília).