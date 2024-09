Jogos Paralímpicos Paris 2024: Talisson Glock leva medalha de prata nos 100 m livres S6 na natação

PARCERIA LANCE E ISTOÉi PARCERIA LANCE E ISTOÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-e-istoe/ 05/09/2024 - 13:57 Para compartilhar:

Nesta quinta-feira, 05, o brasileiro Talisson Glock conquistou a medalha de prata na prova dos 100 m livres S6 (limitação físico-motora) na natação dos Jogos Paralímpicos Paris 2024. Após fazer uma primeira metade de prova abaixo dos adversários e virar em 5º colocado, ele arrancou nos últimos 50 m e ficou na segunda colocação com o tempo de 1min05s27.

A medalha de ouro ficou com o italiano Antonio Fantini, enquanto o bronze com francês Laurent Chardard. Daniel Mendes, outro brasileiro na prova, acabou terminando em sexto, com o tempo de 1min07s58.

Na próxima sexta-feira, 06, Talisson entra na piscina para tentar sua segunda medalha de ouro consecutiva nos 400 m livre. As classificatórias estão marcadas para às 04h30 (horário de Brasília). Caso suba ao pódio novamente, Talisson chegará à 4ª medalha em Paris. Ele já conquistou o bronze nos 200 m medley e no revezamento misto 4×50 m livres.

Aos 9 anos, Talisson Glock foi atropelado por um trem e perdeu a perna e o braço esquerdos. Seis meses após o acidente, recebeu um convite para participar do Centro Esportivo para Pessoas Especiais (CEPE). Ele passou a se dedicar aos treinos de natação em 2004 e competiu em seus primeiros torneios em 2008. Em 2010 foi chamado para fazer parte da Seleção Brasileira de natação.