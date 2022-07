Jogos deste sábado no FABR tiveram placares elásticos na Liga BFA e Campeonato Brasileiro da CBFA Favoritos tiveram vitórias com longa margem no placar







O sábado teve muitos jogos do FABR em partidas válidas pela Liga Brasileira de Futebol Americano (Liga BFA) e do Campeonato Brasileiro promovido pela Confederação Brasileira de Futebol Americano (CBFA). Timbó-Rex, Carrancas FA, Galo FA, Flamengo Imperadores, Gama Leões de Judá e Portuguesa conquistaram vitórias convincentes nos torneios nacionais.

Liga BFA

Um dos grandes favoritos ao título da Liga BFA, o Timbó-Rex deu mais uma demonstração de força e, nesse sábado (30/7), foi ao Rio Grande do Sul, e derrotou o Porto Alegre Pumpkins, por 47 a 0, no Parque Coelhão, em Jaíba-RS. Foi a terceira vitória dos catarinenses na competição, enquanto os gaúchos conheceram a segunda derrota em três jogos.

O Timbó-Rex encerra sua participação na temporada regular da Conferência Sul contra o Santa Maria Soldiers, no dia 20 de agosto, em Timbó-SC. Por sua vez, o Porto Alegre Pumpkins, tenta se recuperar ante o Moon Howlers, também no Rio Grande do Sul.



Veja os melhores momentos de Timbó-Rex 47 x 0 Porto Alegre Pumpkins

Pela Conferência Nordeste, o Carrancas FA teve uma grande vitória sobre o Sergipe Redentores, por 62 a 10, no estádio Paulo Coelho, em Petrolina-PE. Foi o terceiro triunfo do time da casa, enquanto o Sergipe Redentores conheceu a primeira derrota na Liga BFA.

No último jogo da temporada regular da Conferência Nordeste, o Carrancas FA visita o Santana Redbulls. No dia 27 de agosto, em Feira de Santana-BA. No mesmo dia, o Sergipe Redentores busca a reabilitação frente ao Maceió Marechais, em Alagoas.

Brasileiro da CBFA

Em Minas Gerais, o Galo FA conquistou mais uma vitória arrasadora em 2022. Na estreia da D1 do Campeonato do Brasileiro promovido pela CBFA, o time alvinegro bateu o arquirrival Cruzeiro FA, por 58 a 3, no estádio Prefeito José Porfírio de Oliveira, em Pará de Minas.

Apesar de ter dois jogos neste final de semana, o Galo FA mostrou toda a força do seu elenco e, assim como na final do Minas Bowl, dominou completamente a partida. O norte-americano Parris Lee foi o grande destaque da partida, com três touchdowns.

Logo no início da partida, o wide receiver Daniel Martins anotou um TD. O kicker Luiz Carlos acertou o ponto extra. Na sequência, o quarterback Marco Aguinaga e Parris Lee anotaram dois touchdowns, respectivamente. Luiz Carlos acertou chutes e marcou mais dois pontos para a equipe alvinegra. O placar apontava 21 a 0 para o time atleticano.

O Cruzeiro FA diminui o placar com um field goal do kicker Chaw. No entanto, Parris Lee anotou mais um TD e a vantagem do Galo GA passou para 28 a 3. Daniel Martins, Parris Lee, Vilaça e De Lucca anotaram mais touchdowns para o time alvinegro. Além disso, Vilaça, Denis Ricardo, Pokémon e Parris Lee fizeram conversão de dois pontos cada um.

Veja os melhores momentos de Galo FA 58 x 3 Cruzeiro FA



No outro jogo da D1 do Brasileiro da CBFA, o Flamengo Imperadores foi ao Espirito Santo e derrotou o Tritões FA, por 28 a 20, na tarde desse sábado (30/7), no Campo do Tupy, em Vila Velha. Com dois touchdowns, Romulo “R40” Ramos foi o destaque da partida.

Veja os melhores momentos de Flamengo Imperadores 28 x 20 Tritões FA

Ainda pela D1, o Gama Leões de Judá derrotou o Goiânia Rednecks, por 34 a 0, em Gama, no Distrito Federal.

No Campeonato Brasileiro Feminino, a Portuguesa foi até o Paraná e derrotou o Cold Killers, por 45 a 6, no estádio Ângelo Antônio Cavalli.

