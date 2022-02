Jogos de Inverno: esquiadora e modelo, chinesa conquista medalha de ouro aos 18 anos Gu Ailing Eileen conquistou o primeiro lugar no big air do esqui estilo livre

Com apenas 18 anos de idade, a chinesa Gu Ailing Eileen conquistou sua primeira medalha de ouro da carreira no big air no esqui estilo livre dos Jogos Olímpicos de Inverno. Em seu último salto na prova, a chinesa superou a francesa Tess Ledeux após uma competição acirrada. O bronze ficou com suíça Mathilde Gremaud.

A disputa foi emocionante até o final. Antes do último salto, Kirsty Muir (GBR), Megan Oldham (CAN), Gu (CHN), Gremaud (SUI) e Ledeux (FRA) estavam na briga. Contudo, Muir, quarta colocada até então, arriscou um salto difícil mas acabou caindo na aterrissagem, e Oldham não conseguiu pontos suficientes para estar entre as três primeiras.

A briga pelo ouro ficou com Gu, Ledeux e Gremaud. Gu foi a primeira a saltar, executou um salto de 1620 graus e foi para a liderança. Gremaud errou e caiu na aterrissagem do salto e a francesa Ledeux não fez um salto tão bom para tirar a medalha de ouro da chinesa.

Além de medalhista olímpica, Gu Ailing Eileen também atua como modelo fotográfica. A chinesa, que é representada pela IMG, uma das maiores agências de modelos do mundo, já fez campanhas para marcas como Louis Vitton, Gucci e Fendi.

