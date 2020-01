Jogos de classificação do Aberto da Austrália são adiados devido à fumaça dos incêndios

As partidas de classificação para o Aberto da Austrália, programadas para esta quarta-feira, foram adiadas devido às nuvens de fumaça tóxica no céu de Melbourne causadas pelos grandes incêndios que têm assolado o leste do país nas últimas semanas.

Nesta terça, a eslovena Dalila Jakupovic teve que abandonar na primeira rodada, por passar mal devido à fumaça.

“Eu tive medo de desmaiar. Eu não conseguia andar”, disse a jogadora número 180 do ranking mundial, que saiu após uma crise de tosse, no segundo set quando vencia a partida (6-4 e 5-6) contra a suíça Stefanie Voegele.

Os jogos do qualifying não vão começar nesta quarta-feira antes das 13h00 (23h00 pelo horário de Brasília), uma hora depois do esperado. Os treinos foram suspensos. O primeiro Grand Slam da temporada começa na segunda-feira.

Nesta terça-feira, a estrela canadense Eugenie Bouchard teve que recorrer ao médico na quadra devido a dores no peito, aparentemente também devido a dificuldades respiratórias. Mas ela conseguiu terminar e avançar para a segunda rodada do ‘Quali’.

Além da qualidade do ar considerada “perigosa” nesta terça pelas autoridades de Melbourne, que aconselharam os habitantes da cidade a “permanecerem com portas e janelas fechadas”, o calor do verão impôs condições complicadas de jogo a poucos dias do início do primeiro torneio de Grand Slam do ano.

A fumaça dos incêndios também obrigou os organizadores a suspender o treinamento planejado para esta terça, em preparação para o torneio.

