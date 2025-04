Jogos da Série A da Itália são adiados após morte do Papa

ROMA, 21 ABR (ANSA) – Todas as partidas das três principais divisões do futebol da Itália programadas para acontecer nesta segunda-feira (21) foram adiadas em razão do falecimento do papa Francisco.

Na Série A, os embates agendados para hoje eram: Torino vs Udinese, Cagliari vs Fiorentina, Genoa vs Lazio e Parma vs Juventus.

Os quatro confrontos do Campeonato Italiano que foram adiados em sinal de luto pela morte do líder da Igreja Católica ocorrerão na próxima quarta-feira (23), a partir das 13h30 (de Brasília), de acordo com a Lega Serie A.

Seis partidas válidas pela 33ª rodada do torneio já foram disputadas ao longo do fim de semana de Páscoa, com destaque para a derrota da Internazionale e a vitória do Napoli.

– Homenagens – O pontífice, que morreu aos 88 anos, foi amplamente homenageado pelo mundo do esporte. A Roma, por exemplo, destacou que o falecimento do religioso “entristeceu a cidade e o planeta inteiro”.

“Sua fé, humildade, coragem e dedicação tocaram o coração de milhões de pessoas, tornando-o uma referência moral do nosso tempo. Seu legado de paz e solidariedade permanecerá um exemplo indelével”, escreveu os giallorossi.

Gianni Infantino, presidente da Fifa, recordou que o Papa “sempre compartilhou seu entusiasmo pelo futebol”, levando em consideração que o religioso era torcedor do San Lorenzo, da Argentina.

“Tive o privilégio de conviver com o Papa em algumas ocasiões, nas quais ele sempre compartilhou seu entusiasmo pelo futebol e destacou o importante papel que nosso esporte desempenha na sociedade, particularmente na educação e na proteção de crianças em todo o mundo”, disse o mandatário.

Já Claudio Lotito, presidente da Lazio, destacou as habilidades do Papa em “apreciar a extraordinária humanidade, sensibilidade e autêntica proximidade com o mundo do esporte e os valores que ele expressa”. (ANSA).