Jogos da Copa América em São Paulo agora serão na Arena Corinthians

O Estádio do Morumbi, localizado na zona sul de São Paulo, recebeu na noite de hoje (19) em seu gramado o terceiro e último jogo que sediou nesta edição da Copa América. Os próximos jogos da competição em São Paulo serão realizados na Arena Corinthians, na zona leste da capital.

Seis jogos da Copa América foram programados para São Paulo. O Morumbi recebeu os três primeiros, todos da primeira fase. O primeiro deles foi o jogo de abertura, Brasil 3 x 0 Bolívia, dia em que o estádio esteve mais cheio, com 47 mil pessoas. Na última segunda-feira (17), a seleção chilena venceu a japonesa por 4 X 0, em partida que foi vista por 23 mil pessoas. Hoje 22.079 pessoas acompnharam no Morumbi a vitória da Colômbia por 1 X 0 sobre o Catar. Foi a primeira equipe a conquistar duas vitórias na competição. Segundo o São Paulo Futebol Clube, proprietário do Morumbi, o estádio tem capacidade total de 66.795 pessoas.

A capital paulista vai ser palco de mais três jogos pela Copa América: uma disputa de quartas-de-final, a decisão do terceiro e quarto lugares e o próximo jogo da seleção brasileira, que será contra o Peru no próximo sábado (22), na última rodada da primeira fase.

Torcida

Como nas demais partidas, o Morumbi não ficou lotado nesta quarta-feira. O público de Colômbia e Catar foi o menor entre as três partidas ali disputadas. A maior parte do público era de torcedores colombianos, mas havia também boa parte apoiando o Catar. A torcida dessa equipe, espalhada pelo estádio, gritou e pulou muito durante o jogo.

A partida começou com olas e muitos gritos, principalmente da torcida colombiana. Na maior parte do tempo, no entanto, ela se manteve em silêncio, só voltando a comemorar após o jogo, quando começaram os gritos de olé e se levantou uma faixa onde se lia Febre Amarela. Houve muitos momentos no jogo em que a torcida do Catar foi mais intensa que a da Colômbia, gritando Olê, Olê, Olê, Catar, Catar. A torcida do Catar contava também com o apoio de muitos brasileiros.

A torcida não gritou tanto no jogo de hoje quanto vibrou a torcida chilena na segunda-feira. Porém, nesta noite, houve muita vibração na tribuna de imprensa. No primeiro tempo, quando saiu um gol da Colômbia, anulado pelo juiz, os jornalistas colombianos que acompanhavam o jogo da tribuna comemoraram e depois passaram a lamentar. O gol da Colômbia nos minutos finais do segundo tempo fez os jornalistas novamente se levantarem e balançarem os braços para o alto enquanto gritavam: gol! Os jornalistas do Catar também se manifestaram bastante, reclamando alto do juiz, principalmente em um lance que eles consideraram que foi pênalti para a sua seleção. Eles penduraram flâmulas nas cabines da tribuna de imprensa.

Assim como no jogo anterior, a música Evidências voltou a ser cantada hoje no Morumbi, em um karaokê poucos minutos antes do início da partida. Desta vez, a organização do evento colocou uma colombiana para cantar parte dos versos da conhecida música brasileira.