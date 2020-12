Jogo entre Udinese e Atalanta é adiado por campo alagado

UDINE, 6 DEZ (ANSA) – A partida entre Udinese e Atalanta, válida pela 10ª rodada do Campeonato Italiano, foi adiada neste domingo (06) por conta do alagamento do campo no estádio Friuli, em Údine.

O árbitro do jogo fez três inspeções conforme determina o regulamento, mas concluiu que não havia condições de disputar o confronto. A cidade de Údine, assim como todo o país, vem enfrentando uma onda de mau tempo com fortes chuvas desde o sábado (05). A nova data ainda não foi informada.

Apesar do problema da partida entre os times que estão no meio da tabela, os demais jogos foram realizados normalmente entre esse sábado e domingo. Ontem, a Spezia perdeu da Lazio em casa por 2 a 1; a Juventus venceu o clássico contra o Torino de virada por 2 a 1; e a Internazionale derrotou o Bologna por 3 a 1 – com direito a dois gols de Hakimi.

Neste domingo, o Hellas Verona e o Cagliari empataram em 1 a 1 e estão sendo disputadas as partidas entre Parma e Benevento e Roma e Sassuolo. Ainda hoje jogam Crotone e Napoli e o líder Milan entra em campo, fora de casa, contra a Sampdoria. A rodada ainda tem uma partida nesta segunda-feira (07) entre Fiorentina e Genoa.

O Campeonato Italiano tem o Milan como líder com 23 pontos, seguido pela rival Inter (21) e pela Juventus (19). Já Torino (6), Genoa (5) e Crotone (2) estão no fim da tabela. (ANSA).

