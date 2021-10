Jogo entre Newcastle e Tottenham é interrompido após torcedor passar mal

A partida entre Newcastle e Tottenham, neste domingo, pela 8ª rodada do Campeonato Inglês, foi interrompida pelo árbitro pouco antes do intervalo, após um torcedor ter sofrido um mal súbito nas arquibancadas.

Quando o placar de 2 a 1 a favor do Tottenham, por volta do minuto 40, os jogadores dos Spurs correram até o banco de reservas para pedir ao médico do time que corresse para a arquibancada do lado oposto.

As equipes médicas de ambos os clubes cruzaram o campo em direção ao local do incidente, apesar das câmeras da Sky Sports não terem transmitido mais imagens do incidente, apenas mostrando os jogadores reunidos perto de seus bancos, bebendo água e conversando.

Segundo jornalistas no estádio, os médicos carregavam desfibriladores.

Após alguns minutos de interrupção, o árbitro pediu aos jogadores que se retirassem para os vestiários e a transmissão do encontro foi interrompida.

Após alguns minutos, os jogadores voltaram ao gramado para fazer exercícios de aquecimento para retomar o duelo logo em seguida, sob os aplausos da torcida reunida no Saint James Park.

