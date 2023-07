Jogo entre Murray e Tsitsipas é interrompido por toque de recolher em Wimbledon

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/07/2023 - 19:18 Compartilhe

O britânico Andy Murray vencia o grego Stefanos Tsitsipas por 2 sets a 1 nesta quinta-feira (6), pela segunda rodada do torneio de Wimbledon, quando o jogo foi interrompido por um toque de recolher obrigatório.

Pelo regulamento do All England Club, as partidas não podem continuar além das 23h (horário local), e já eram 22h30 quando Murray fechou o terceiro set.

O duelo acontecia na Quadra Central, com a cobertura fechada, ao contrário do jogo entre o russo Daniil Medvedev e o francês Adrian Mannarino, interrompido uma hora e meia antes por falta de luz.

O russo vencia então por 2 sets a 0, com 4-4 no placar do terceiro set.

Outro jogo interrompido por falta de luz nesta quinta foi o do húngaro Marton Fucsovics, que ia vencendo o americano Marcos Giron por 7-6 (7/2), 6-3 e 4-6.

As três partidas deverão ser reiniciadas na sexta-feira.

