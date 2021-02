Jogo entre Joinville e Marcílio Dias é adiado após surto de covid-19

A Federação Catarinense de Futebol (FCF) acatou pedido do Joinville e adiou a partida entre a equipe do Norte de Santa Catarina e o Marcílio Dias, que seria realizada neste domingo (28), pela segunda rodada do Campeonato Catarinense. O jogo estava marcado para acontecer às 19h (horário de Brasília), mas, segundo comunicado do time mandante, foram registrados 30 casos positivos do novo coronavírus (covid-19) no elenco, juntando atletas e comissão técnica. O clube também pediu o adiamento da partida da próxima rodada, diante do Metropolitano, previsto para a próxima quarta-feira (3), mas até o momento a federação do Estado não se pronunciou sobre o assunto.

No sábado, véspera da partida, o clube havia divulgado o pedido de adiamento das duas partidas por conta de 19 resultados positivos na última rodada de testes. No entanto, a federação relutou, levando em conta o regulamento da competição, cujo artigo 25 determina que uma partida será adiada somente se um dos times não possuir o mínimo de 13 atletas disponíveis para atuar. Como o Joinville possui 29 atletas inscritos e naquele momento eram 12 atletas infectados, ainda restavam 17 aptos a jogar. Neste domingo, 22 dos 30 resultados positivos foram de atletas, restando apenas sete em tese não contaminados. Por isso, no comunicado no site da FCF que confirma o adiamento, consta que o clube não tem o mínimo de jogadores disponíveis.

Estado vive momento crítico

Os casos no futebol são um reflexo do momento que o estado passa. Na última quinta-feira, o governo anunciou o fechamento das atividades não essenciais, o chamado lockdown, das 23h da última sexta (26) até às 6h de segunda (1), o que vai se repetir no próximo fim de semana. A ideia é controlar o novo aumento no número de casos e amenizar o colapso do sistema de saúde.

Uma das regiões mais afetadas é o Oeste de Santa Catarina, onde fica localizada a cidade de Chapecó. Na quinta-feira (25), a FCF já havia decidido pelo adiamento da partida entre Chapecoense e Avaí, prevista para acontecer neste domingo na Arena Condá. Por conta da situação delicada na região, não haveria ambulâncias disponíveis para a partida.

No entanto, outras partidas do campeonato seguem normalmente. No sábado, por exemplo, o Juventus derrotou o Criciúma por 2 a 0. E neste domingo, outros três jogos estão confirmados.

