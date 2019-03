Jogo entre Cruzeiro e Deportivo Lara pela Libertadores é adiado para quinta-feira

O Cruzeiro comunicou nesta terça-feira que a Conmebol decidiu adiar o confronto com o Deportivo Lara, pela segunda rodada do Grupo B da Copa Libertadores, para as 19h15 de quinta-feira, no Mineirão.

A partida estava agendada para o mesmo horário desta quarta-feira, mas a dificuldade de a delegação venezuelana chegar a Belo Horizonte resultou na mudança. A crise vivida na Venezuela atrasou o voo do Deportivo Lara e a chegada está prevista para quarta.

“O Cruzeiro lamenta o ocorrido e informa que, nesta quarta-feira, comunicará aos seus torcedores toda a dinâmica para reembolso daqueles que não puderem comparecer ao jogo na nova data estabelecida pela Conmebol”, diz comunicado publicado pelo Cruzeiro.

O time treinado por Mano Menezes estreou na competição com vitória por 1 a 0 contra o Huracán, fora de casa, com gol de Rodriguinho. Passada uma rodada, a equipe mineira lidera a chave com três pontos ganhos. O Deportivo Lara empatou por 0 a 0 com o Emelec, em casa, na única partida que disputou na atual edição do torneio.