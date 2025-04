Jogo do Lecce contra Atalanta é adiado após morte súbita de fisioterapeuta

A partida programada para abrir a 34ª rodada da Serie A na sexta-feira entre Atalanta e Lecce foi adiada para domingo após a morte súbita nesta quinta-feira (24) de um membro da comissão técnica do Lecce, anunciou a liga italiana.

“A Serie A decidiu remarcar a partida da 34ª rodada entre Atalanta e Lecce, que estava marcada para sexta-feira. Agora, será disputada no domingo, às 20h45 [15h45 de Brasília]”, informou a entidade.

Horas antes, o Lecce anunciou a morte de seu fisioterapeuta, Graziano Fiorita, de 38 anos, que trabalhava no clube há vinte anos. Segundo a imprensa italiana, ele morreu enquanto dormia na noite de quarta para quinta-feira.

“A equipe retornou a Lecce e a partida será remarcada”, anunciou o time da Puglia, sem dar mais detalhes.

O Lecce está ameaçado de rebaixamento. Ocupa a décima sétima colocação, na zona de permanência na primeira divisão, mas com apenas um ponto de vantagem sobre o primeiro time da zona de rebaixamento, o Unione Venezia (18º).

A 34ª rodada do campeonato italiano, portanto, só começará no domingo, já que não há partidas programadas para sábado devido ao funeral do Papa Francisco, que morreu na segunda-feira aos 88 anos.

