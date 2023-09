Jogo do bicho no RJ: 'Capitão' e mais 12 presos movimentaram R$ 10 milhões em 1 mês

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/09/2023 - 9:23 Compartilhe

Aílton Guimarães Jorge, conhecido como Capitão Guimarães, foi preso nesta sexta-feira, 1, durante a Operação Mahyah, que investiga o jogo do bicho no Rio de Janeiro. Segundo mostrou o Extra, a organização chefiada pelo banqueiro movimentou mais de 1o milhões de reais só em novembro de 2022.

Outras 12 pessoas também foram presas. Homicídios, corrupção passiva e porte ilegal de arma de fogo, chefiada por um banqueiro do jogo do bicho. Além da capital fluminense, o grupo também com máquinas de caça níquel e bingos em Niterói, São Gonçalo e no Espírito Santo.

+ PF faz operação contra jogos ilegais no Rio e no Espírito Santo

André Luiz Miranda Furtado e Patrik Roger Correa Vieira, dois dos denunciados, costumavam viajar de ônibus para transportar dinheiro do Espírito Santo para o Rio. Certa vez, ‘agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) acompanharam o ônibus e constataram que o criminoso levava R$ 129 mil em uma mochila’, conforme mostrou o jornal do Rio.

Na ação, cerca de 100 policiais federais cumprem 13 mandados de prisão preventiva e 19 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 2ª Vara especializada em organizações criminosas do Rio de Janeiro. Os mandados são cumpridos em municípios do estado do Rio de Janeiro e no Espírito Santo, em endereços ligados aos integrantes da organização criminosa, já denunciados pelo Ministério Público.

