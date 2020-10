Jogo de Roland Garros é investigado por suspeita de manipulação

PARIS, 6 OUT (ANSA) – As autoridades francesas abriram uma investigação para apurar uma suposta manipulação de resultados em um jogo do Grand Slam de Roland Garros.

De acordo com os jornais “Die Welt” e “L’Èquipe”, a partida que está no alvo dos investigadores foi uma da categoria duplas femininas entre as romenas Andreea Mitu e Patricia Maria Tig contra a russa Yana Sizikova e a norte-americana Madison Brengle. O embate aconteceu em 30 de setembro, pela primeira rodada do torneio francês.

A investigação por “fraude organizada” e “corrupção ativa e passiva” foi aberta no dia 1º de outubro, mas foi revelada para a imprensa somente nesta terça-feira (6).

Um dos lances do jogo que chamou atenção dos investigadores foi uma dupla falta de Sizikova, que resultou na vitória das romenas.

Além disso, as autoridades descobriram que havia um fluxo muito grande de apostas na vitória da dupla formada por Mitu e Tig.

(ANSA).

