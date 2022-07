Jogo da despedida de Fred registra segundo maior público do Fluminense no novo Maracanã Vitória do Tricolor por 2 a 1 sobre o Ceará também se tornou o oitavo melhor público do ano no Brasil

A vitória do Fluminense por 2 a 1 sobre o Ceará, partida deste sábado (9), disputada no Maracanã, marcou a despedida de Fred dos gramados e registrou recorde para o clube mandante: o jogo tornou-se o segundo de maior público do Tricolor no novo Maracanã, com 63.707 presentes.

A partida fica atrás apenas de Fluminense 1 x 1 Flamengo, na final do Cariocão 2022, que contou com 67.754 presentes (64.709 pagantes) e terminou com a taça do estadual para o Flu.

Além disso, o evento de despedida de Fred entrou para o top-10 públicos do Brasil no ano. Com 57.844 pagantes, a partida fica na oitava posição do ranking, desbancando São Paulo 2 x 1 Corinthians (53.924 pagantes no Morumbi, pelo Paulistão), Flamengo 1 x 0 Vasco (54.931 pagantes no Maracanã, pelo Cariocão) e Flamengo 0 x 1 Botafogo (54.981 pagantes no Mané Garrincha, pelo Brasileirão).

No Brasileirão, até então, o maior número de torcedores do Fluminense que compareceu ao estádio havia sido em outro Fla-Flu. Na oitava rodada, as equipes se enfrentaram e 57.919 pessoas estiveram no Maracanã (53.113 pagantes).

Agora sem o ídolo Fred, o Tricolor retorna a campo na próxima terça-feira (12) para enfrentar o Cruzeiro, em partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

