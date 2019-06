Jogo da C.América arrecada maior renda do futebol brasileiro

SÃO PAULO, 15 JUN (ANSA) – Com mais de R$ 22 milhões arrecadados, a renda da partida desta sexta-feira (14) entre Brasil e Bolívia, no estádio do Morumbi, em São Paulo, pela Copa América, foi a maior renda já divulgada da história do futebol do país.

O duelo de abertura do torneio contou com 46.342 pagantes e o valor divulgado superou a partida entre Brasil e Chile (R$ 15,1 milhões), pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo do de 2018, na Rússia. Todo o valor arrecadado na partida será do Comitê Organizador Local da Copa América.

Mesmo sendo vaiado no intervalo do confronto, o Brasil goleou a Bolívia, por 3 a 0, e estreou vencendo na 46ª edição da Copa América.

Sobre as vaias que a seleção brasileira sofreu, o técnico Tite afirmou, na coletiva de imprensa, que os jogadores, principalmente os mais jovens, ?sentiram? o protesto dos torcedores.

?O jovem sente, o técnico sente. No intervalo, eu até cobrei. Eu pedi um nível de concentração alto, porque tem que passar por isso, tem que vencer essa adversidade?.

A seleção brasileira voltará a campo nesta terça-feira (18), diante da Venezuela, em Salvador.(ANSA)