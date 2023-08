Jogo consciente: siga esses passos para apostar com responsabilidade

Conteúdo patrocinadoi Conteúdo patrocinado https://istoe.com.br/autor/conteudo-patrocinado/ 26/08/2023 - 5:42 Compartilhe

Cada vez mais populares, as apostas esportivas já representam uma enorme fatia do setor de entretenimento brasileiro. Porém, o segmento tem a responsabilidade de abordar um tema muitas vezes esquecido: a necessidade de estimular um jogo consciente e responsável.

Pensando nisso, o Joga Junto, lançado em fevereiro deste ano, é o primeiro site de apostas focado em oferecer uma experiência saudável de jogo para o usuário. Por meio da sua plataforma de ensino exclusiva, uma iniciativa inédita no mercado, o Joga Junto busca dar as ferramentas necessárias para os jogadores entenderem o mundo das apostas. Assim, é possível se aventurar com responsabilidade.

Jogo consciente: como apostar com responsabilidade?

As apostas esportivas podem ser uma atividade prazerosa e até mesmo lucrativa. Ainda assim, por envolver somas financeiras e componentes incontroláveis como sorte e aleatoriedade, é importante se manter sempre consciente dos riscos envolvidos para que a jornada não seja insatisfatória, frustrante ou perigosa.

É por isso que o Aprende Junto, a plataforma de ensino do Joga Junto, se dedica não só a dar dicas para os apostadores realizarem as suas apostas de maneiras mais lucrativas, mas também a ensinar métodos e estratégias para uma experiência saudável.

Confira abaixo como apostar de maneira responsável:

Conheça as regras do jogo

Essa é uma dica que pode parecer simplória, mas é extremamente importante. Muita gente se aventura em apostar em algum esporte sem conhecer a fundo suas regras e particularidades. Isso é extremamente desaconselhável, pois aumenta as chances de prejuízo, já que entender bem sobre uma modalidade pode ser a chave para um bom desempenho nas apostas.

Defina limites de tempo e dinheiro

É essencial determinar um limite de tempo diário para realizar as suas apostas a fim de garantir um jogo consciente. Além disso, separar uma quantia monetária fixa também é uma dica importantíssima. Após definir quanto dinheiro você quer investir nas apostas, continue a usar somente o montante estabelecido e evite adicionar novas quantias. Algumas casas de apostas, como o Joga Junto, oferecem ferramentas próprias dentro do site para ajudar os jogadores com isso, com funções como limite de depósito, tempo e perda, além da autoexclusão.

Evite impulsividade

Um dos maiores riscos nas apostas esportivas é a impulsividade, ou seja, tomar decisões precipitadas com base em emoções irrefletidas e pouco racionais. Se, por exemplo, você perder dinheiro, de forma alguma se desespere e tente contornar o prejuízo realizando outra aposta arriscada. A tendência disso é apenas aumentar ainda mais o rombo. Por isso, se acalme, se distancie um pouco da jogatina e só jogue novamente quando estiver com a cabeça mais fria.

Fique atento a sinais de risco e busque ajuda se necessário

Se você notar qualquer tipo de comportamento estranho, pare e busque ajuda imediatamente. As apostas precisam ser prazerosas e não podem nunca prejudicar a sua vida financeira e pessoal. Caso você perceba que deixou de honrar algum compromisso, como deixar de pagar alguma conta, ou que as suas apostas estão deteriorando as suas relações interpessoais, significa que é hora de dar um tempo.

Nesse caso, é recomendado que você:

Busque ajuda de familiares e amigos. Explique para eles a situação e conte com o apoio de quem mais se importa com você para manter uma relação saudável com o jogo.

Busque ajuda profissional. Em alguns casos mais graves, somente um profissional especializado conseguirá te orientar da melhor maneira possível. Não hesite em procurar um tratamento.

Aprende Junto

Quer aprender mais sobre jogo consciente e como apostar com responsabilidade? No Aprende Junto, a plataforma educacional gratuita do Joga Junto, você tem acesso a muito mais dicas, com conteúdos e cursos exclusivos.

Acesse o Aprende Junto e comece agora mesmo a aprender tudo sobre as apostas esportivas!

