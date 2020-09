‘Jogo complicado’, analisa Boschilia após revés do Internacional Meio-campista lamentou a falta de entrega para conseguir furar a marcação do Goiás

Na rodada que os principais times do Brasileirão perderam pontos, o Internacional também falhou. Diante do Goiás, então lanterna do torneio, o Colorado não conseguiu sair de campo com a vitória e acabou derrotado por 1 a 0.

Um dos titulares do time, o meia Boschilia lamentou a falta de criatividade para furar o bloqueio do rival, que perdeu Jefferson logo nos primeiros minutos.

‘O jogo foi complicado. Com um a menos, eles se trancaram lá atrás, tentamos de todas as formas. Temos que trabalhar mais, nos doarmos mais. Abaixar a cabeça para não ocorrer isso. Merecíamos a vitória. Foi ataque contra defesa, mas saímos muito magoados. Abaixar a cabeça e trabalhar para a Libertadores’, afirmou.

Com o resultado, o Inter fica com 20 pontos e volta a campo no próximo sábado, quando mede forças diante do Fortaleza, na Arena Castelão.

