‘Jogo, amor e loucura’, o tema do Carnaval de Veneza em 2020

VENEZA, 10 JAN (ANSA) – O concorrido Carnaval de Veneza, que acontece entre 8 e 25 de fevereiro, terá como tema o “jogo”, o “amor” e a “loucura” (“Il Gioco, l’Amore e la Follia”).

O slogan foi apresentado durante uma coletiva de imprensa do diretor artístico do evento, Massimo Checchetto, nesta sexta-feira (10). A programação prevê mais de 150 eventos espalhados pela cidade, com mais de 300 artistas envolvidos.

O Carnaval de Veneza, considerado o mais famoso da Itália, começará na noite de 8 de fevereiro, com um desfile de barcos alegóricos no canal de Cannaregio.

Uma semana depois, no dia 15, o coração da cidade será tomado pela “Festa das Marias”, quando 12 mulheres vestidas em trajes típicos desfilarão até a Praça San Marco.

Mas o ápice das festividades será no dia seguinte, no tradicional “voo do anjo”, quando a “Maria” de 2019, Linda Pani, sobrevoará a Praça San Marco em uma tirolesa.

O calendário ainda inclui a final do concurso da máscara mais bela do Carnaval de Veneza, em 23 de fevereiro, e termina no dia 25, com a proclamação da “Maria” de 2020. O orçamento dos 18 dias de eventos é estimado em 2 milhões de euros, sendo que metade do valor é bancado por patrocinadores. (ANSA)