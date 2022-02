Jogo a cada três dias e clássicos todos na sequência: Palmeiras volta à realidade depois do Mundial Além de Estadual, Verdão terá também Recopa Sul-Americana pela frente

Após uma semana convivendo com o futebol de mais alto nível no Mundial de Clubes, que perdeu a final para o Chelsea por 2 a 1, o Palmeiras volta à sua realidade: campeonato estadual, maratona de jogos e falta de tempo para preparar a equipe adequadamente para uma decisão. A sequência inclui os três clássicos contra seus maiores rivais estaduais sendo realizado na sequência.

Segundo a tabela de jogos, o Verdão terá pela frente dez partidas a serem realizadas, incluindo as duas da Recopa Sul-Americana diante do Athletico-PR.

Com isso, o torcedor terá em média um jogo a cada três dias, para desespero de Abel Ferreira, que reclamou ainda em Abu Dhabi da carga de partidas que são realizadas no Brasil

– Eu não vou ter uma semana livre até outubro para pode trabalhar com meus jogadores. Quando eu vejo grandes nomes da Europa reclamarem, eu penso: ‘venham para o Brasil, ver como são as coisas aqui’.

O número de jogos do Verdão pode aumentar consideravelmente conforme aconteçam as classificações para as fases posteriores de mata-mata do Campeonato Paulista. A equipe estreará na Copa Libertadores em abril, o que também colaborará para a média crescer.

A maratona alviverde começa já às 19h30 (de Brasília) desta quarta-feira (16), quando o Verdão enfrenta a Ferroviária, em Araraquara, menos de três dias depois de desembarcar os Emirados Árabes Unidos.

Confira a maratona palmeirense:

16/fevereiro – Palmeiras x Ferroviária – Fonte Luminosa – Araraquara (SP) – Campeonato Paulista

20/fevereiro – Palmeiras x Santo André – Allianz Parque – Campeonato Paulista 23/fevereiro – Palmeiras x Athletico-PR – Arena da Baixada – Curitiba (PR) – Recopa Sul-Americana

26/fevereiro – Palmeiras x Inter de Limeira – Major Levy Sobrinho – Limeira (SP) Campeonato Paulista

2/março – Palmeiras x Athletico-PR – Allianz Parque – Recopa Sul-Americana

6/março – Palmeiras x Guarani – Allianz Parque – Campeonato Paulista

10/março – Palmeiras x São Paulo – Morumbi – Campeonato Paulista

13/março – Palmeiras x Santos – Allianz Parque – Campeonato Paulista

17/março – Palmeiras x Corinthians – Allianz Parque – Campeonato Paulista 20/março – Palmeiras x RB Braganatino – Nabi Abi Chedid – Bragança Paulista (SP) – Campeonato Paulista

