Jogar videogame pode melhorar esses aspectos da vida diária

Diego Sousai Diego Sousa 13/09/2023 - 3:32

Três em cada quatro jogadores móveis juram que os videogames melhoraram suas vidas. Uma pesquisa recente com 2.000 jogadores americanos revelou como os videogames são mais do que apenas passatempos — 72% dos entrevistados atestaram o impacto positivo dos videogames em vários aspectos de suas vidas diárias.

Muitos creditam os jogos por aumentarem o relaxamento (68%), melhorarem as habilidades de resolução de problemas (67%), aprimorarem o pensamento crítico (62%) e melhorarem a coordenação olho-mão (61%).

Os entrevistados também afirmaram que os videogames os ajudaram a desenvolver habilidades, como cooperar com outras pessoas (38%), praticar determinados esportes (19%) e dirigir (17%).

Mais de dois terços (68%) dos entrevistados também sentiram mudanças de humor quando jogavam videogame. Destes, 51% sentem-se mais relaxados, 27% sentem-se mais felizes e 19% sentem-se mais aguçados.

Encomendado pelo jogo para celular Solitarie Grand Harvest e conduzido pela OnePoll, o estudo também encontrou uma correlação distinta entre os jogos que você joga e como é sua personalidade.

Os entrevistados foram solicitados a identificar com qual traço de personalidade eles mais se identificam: simpatia (amigável, compassivo e confiante), abertura (inventivo, curioso e aberto a novas ideias), conscienciosidade (eficiente, organizado e autodisciplinado), extroversão (extrovertido, enérgico). e orientado para a ação) ou neuroticismo (sensível, nervoso e movido pela emoção).

Os entrevistados foram então questionados sobre qual dispositivo eles preferem jogar videogame: quase um terço dos jogadores móveis têm personalidades “agradáveis”.

“A pesquisa reforça que os videogames são muito mais do que entretenimento; eles são uma força poderosa para o crescimento pessoal e mudanças positivas”, disse Amir Coifman, gerente geral da Solitaire Grand Harvest. “Nosso objetivo é criar meticulosamente experiências imersivas para oferecer relaxamento, desafiar habilidades de resolução de problemas e promover a comunidade, permitindo que os jogadores se tornem versões melhores de si mesmos.”

Mais de metade dos entrevistados (57%) consideram-se “gamers”, e muitos jogadores móveis sentem-se especialmente entusiasmados com a forma como os seus dispositivos iOS ou Android se comparam às plataformas de jogos tradicionais.

Embora os americanos da Geração Z fossem mais propensos a jogar no iOS (58%) – mais do que qualquer outra geração (geração Y 41%, Geração X 33% e baby boomers 29%) – eles também jogam menos no Android de qualquer geração (28%).

Duas em cada três pessoas que usam principalmente seus telefones para jogar videogames acreditam que suas plataformas deveriam ser consideradas “tão” ou até “mais” legítimas do que jogar videogames em consoles ou computadores.

Os jogadores móveis também foram organizados (66%), chegam cedo a reuniões e eventos (51%) e são mais eficientes do que ineficientes ao longo do dia (71%).

“A forma como jogamos tem o poder de elevar o nosso espírito e melhorar as nossas interações com o mundo que nos rodeia, criando uma influência positiva notável nas nossas vidas”, continuou Coifman.

10 coisas que jogar videogame pode ajudar:

– Relaxante – 68%

– Resolução de problemas – 67%





– Habilidades de pensamento crítico – 62%

– Coordenação mão-olho – 61%

– Cooperando com outros – 38%

– Praticar esportes – 19%

– Dirigir – 17%

– Culinária – 16%

– Física – 14%

– Sobrevivendo ao apocalipse – 14%

