Jogar jogos de computador pode aumentar o risco de disfunção erétil, segundo estudo

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 20/03/2024 - 23:31 Para compartilhar:

Muito tempo de tela está literalmente tornando os homens moles: cientistas chineses descobriram que jogar jogos de computador por um período prolongado pode aumentar drasticamente a probabilidade de alguém sofrer de disfunção erétil, de acordo com um estudo publicado na revista “ Andrology”.

“O presente estudo ofereceu evidências substanciais de uma associação causal positiva entre o uso do computador e o risco de disfunção erétil”, escreveram os autores do estudo.

Os cientistas chegaram a esta dura verdade explorando “a associação causal entre o comportamento sedentário no lazer e a disfunção erétil”, de acordo com o estudo.

Para avaliar se havia uma ligação, os investigadores observaram 223.805 homens com idades entre os 40 e os 69 anos envolvidos em diversas atividades de lazer, incluindo ver televisão, utilizar o computador e até conduzir por prazer.

Eles então mediram os níveis de testosterona e outros hormônios sexuais dos participantes, bem como os sentimentos de depressão e ansiedade.

Os cientistas descobriram que para cada 1,2 horas adicionais de tempo de lazer no computador – tipo que não especificaram – os participantes mais do que triplicaram a probabilidade de sofrer de disfunção erétil.

Curiosamente, os cientistas não “obtiveram qualquer evidência” que sugerisse que ver televisão ou conduzir por lazer não tivesse o mesmo efeito, sugerindo que ser sedentário não era o problema em si.

Como essas atividades pixeladas torpedeiam o disco rígido de alguém?

O uso prolongado do computador está associado a níveis mais baixos do hormônio folículo-estimulante (FSH), produzido pela glândula pituitária do cérebro. Juntamente com a testosterona, o FSH é responsável por estimular a produção de espermatozoides nos homens , o que, quando afetado, pode resultar em DE.

Da mesma forma, descobriu-se que baixos níveis de FSH causam diminuição da libido, infertilidade e baixa energia. Felizmente, esta impotência induzida digitalmente pode ser combatida por “atividade física moderada”, de acordo com o estudo.

No entanto, ainda não há necessidade de trocar seu laptop por um aparelho elíptico: o estudo teve várias ressalvas, principalmente o fato de que eles avaliaram apenas homens com menos de 70 anos, idade em que a DE é mais prevalente.

A intensidade dos sintomas também não estava clara.

“Portanto, só poderia ser concluído que quanto maior o tempo gasto usando um computador, maior a probabilidade de ocorrência de DE, mas o risco de desenvolver um tipo específico de DE ou a gravidade da DE não poderia ser determinado”, os autores escreveu.

Os pesquisadores determinaram que são necessárias mais pesquisas antes que possam estabelecer uma “associação causal definitiva” entre o uso do computador e a impotência.

O estudo também não especificou que tipo de uso recreativo do computador aumentava as chances de disfunção erétil, que atualmente afeta cerca de 30 milhões de homens nos EUA.

No entanto, estudos anteriores descobriram que a pornografia online pode, paradoxalmente, arruinar a vida amorosa dos jovens, dando- lhes expectativas sexuais irrealistas.

“O vício em pornografia pode levar à dessensibilização aos estímulos sexuais, o que pode diminuir a excitação e levar a dificuldades em alcançar e manter uma ereção”, explicou o sexólogo clínico e psicoterapeuta Dr. Rob Weiss. “Se minha principal fonte de excitação é olhar constantemente 50 imagens por dia ou 1.000 imagens por dia, não fico mais tão interessado individualmente.”





Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias