Jogando no Morumbi, São Paulo cai diante do Racing na Libertadores

O São Paulo recebeu o Racing (Argentina) nesta terça-feira (18) no estádio do Morumbi em partida válida pela 5ª rodada do Grupo E da Copa Libertadores. Mas, jogando com uma equipe alternativa, o Tricolor acabou derrotado por 1 a 0.

Grande triunfo! No Morumbi, o @RacingClub bateu o @SaoPauloFC por 1-0 e assumiu a liderança do Grupo E da CONMEBOL #Libertadores, tirando a invencibilidade do adversário. pic.twitter.com/YN3ykoe37O — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) May 19, 2021

O revés deixou o Tricolor na segunda posição da chave, com 8 pontos. A liderança ficou com o Racing, com 11 pontos, que garantiu sua passagem para as oitavas de final.

Entendendo que a classificação para a próxima fase da competição continental está próxima, o técnico argentino Hernán Crespo decidiu poupar os titulares para o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, programado para a próxima quinta-feira (20).

O único gol da partida saiu aos 27 minutos do primeiro tempo, quando o zagueiro Novillo marcou de cabeça após bola lançada por Lovera.

Agora, a equipe do Morumbi define o seu futuro na Libertadores na próxima terça-feira (25), contra o Sporting Cristal (Peru).

