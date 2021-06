Jogando no Maracanã, Fluminense derrota o Bragantino por 2 a 0

O Fluminense deu um grande passo rumo às oitavas de final da Copa do Brasil após derrotar o Bragantino por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (2) no estádio do Maracanã, em partida de ida da terceira fase da competição nacional.

VEEEEEEEEEEEENCE O FLUMINENSE! Com gols de Fred e Abel, o Tricolor derrota o RB Bragantino por 2 a 0 e sai na frente do confronto pela terceira fase da @CopadoBrasil. O #TimeDeGuerreiros volta a campo no próximo domingo, às 11h, em São Januário, contra o Cuiabá, pelo Brasileirão. pic.twitter.com/ONl2jZlYBS — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 3, 2021

Com este triunfo, o Tricolor das Laranjeiras alcança a classificação para a próxima fase da competição mesmo com uma derrota por um gol de diferença. Para avançar no tempo normal, o Massa Bruta precisa de uma vitória de três gols de diferença na próxima quarta-feira (9) em Bragança Paulista. Em caso de triunfo do Bragantino com vantagem de dois gols, a vaga será definida nos pênaltis.

Na etapa inicial, Fluminense e Bragantino fizeram um confronto muito parelho (com o Massa Bruta com uma leve vantagem de posse de bola, de 52%). Oportunidades de gol foram criadas de lado a lado, mas as defesas foram mais eficientes, e o placar permaneceu inalterado até o intervalo.

Porém, no segundo tempo o Tricolor conseguiu transformar suas chances em gol. Aos 15 minutos Yago Felipe tocou para Fred, que, após tabelar com Gabriel Teixeira, bateu de chapa para abrir o marcador. O camisa 9 chegou a 11 gols em 14 partidas na atual temporada.

Oito minutos depois o camisa 9 do Fluminense deixou o gramado para dar lugar a Abel Hernández. E o uruguaio precisou de apenas um minuto para marcar. O camisa 32 bateu na saída do goleiro Júlio César após receber passe de Yago Felipe. A partir daí o Tricolor administrou a vantagem para sair com o triunfo final.

Antes da partida de volta contra o Bragantino pela Copa do Brasil, o Fluminense mede forças com o Cuiabá no próximo domingo (6) no estádio de São Januário. Já o Bragantino recebe o Bahia em Bragança Paulista um dia antes.

