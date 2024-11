Jogando em casa, Sinner estreia com vitória no ATP Finals

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 10/11/2024 - 18:26 Para compartilhar:

TURIM, 10 NOV (ANSA) – O tenista Jannik Sinner, atual número 1 do mundo, estreou com vitória neste domingo (10) no ATP Finals, em Turim, ao superar o australiano Alex De Minaur por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

O jovem tirolês levou um susto no começo da partida da competição, que reúne os oito melhores atletas da modalidade, mas Sinner reassumiu o controle do duelo e passou pela primeira rodada da fase de grupos sem maiores dificuldades.

Com o triunfo na capital da região do Piemonte, Sinner divide a liderança da chave com o americano Taylor Fritz, que também superou em dois sets diretos o russo Daniil Medvedev.

Os dois tenistas se enfrentarão na próxima terça-feira (12) em território italiano e o vencedor já garantirá vaga na próxima fase do torneio, que distribuirá quase US$ 5 milhões em premiações. (ANSA).