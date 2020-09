Jogando como visitante, São Paulo não vence um clássico há 20 jogos Último triunfo do Tricolor em um clássico fora de casa aconteceu em fevereiro de 2017, quando o time comandado por Rogério Ceni bateu o Santos, na Vila Belmiro, por 3 a 1

O desempenho do São Paulo contra o Santos, no último sábado, não foi ruim. Mesmo assim, a equipe ficou no empate, em 2 a 2, e registrou seu 20º clássico seguido sem vitória atuando como visitante. A última vez que o Tricolor bateu um de seus três principais rivais fora de casa aconteceu em fevereiro de 2017 – ainda com Rogério Ceni no comando da equipe.

Embora a atual equipe do São Paulo venha apresentando melhora nos últimos jogos, o retrospecto recente do clube não é lá essas coisas. No último sábado, o Tricolor ficou em vantagem no placar em duas oportunidades, mas cedeu o empate para o Peixe. O segundo gol, inclusive, foi uma falha do goleiro Tiago Volpi – que inverteu o posicionamento da barreira e tomou um frango.

Com o tropeço, o São Paulo atingiu a marca de 20 partidas sem vitórias diante de Corinthians, Palmeiras e Santos jogando como visitante. Vale lembrar também que o Tricolor ainda não sabe o que é vitória nas modernas Neo Química Arena e Allianz Parque – ambas inauguradas na temporada 2014.

A oportunidade mais recente do torcedor são-paulino tirar sarro de um rival por uma vitória fora de casa aconteceu no longuíquo 15 de fevereiro de 2017 – exatos 1.307 dias no passado. Naquela oportunidade, o Tricolor bateu o Santos, por 3 a 1, com gols de Luiz Araújo (2x) e Cueva.

Para se ter uma dimensão das mudanças ocorridas nesse período, nenhum dos 11 titulares daquela partida seguem no São Paulo. Entre os dez reservas que assinaram a súmula, apenas o meia Shaylon (que nem sequer entrou em campo naquela noite) ainda veste a camisa do Tricolor do Morumbi.

A próxima chance do São Paulo quebrar o tabu acontecerá no dia 10 de outubro, contra o Palmeiras, no Allianz Parque. As equipes se enfrentarão em território alviverde pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Veja a lista completa dos 20 clássicos sem vitória do Tricolor longe do Morumbi:



12/09/2020 – Santos 2×2 São Paulo

26/01/2020 – Palmeiras 0x0 São Paulo

16/11/2019 – Santos 1×1 São Paulo

30/10/2019 – Palmeiras 3×0 São Paulo

26/05/2019 – Corinthians 1×0 São Paulo

21/04/2019 – Corinthians 2×1 São Paulo

07/05/2019 – Palmeiras 0x0 São Paulo*

17/02/2019 – Corinthians 2×1 São Paulo

27/01/2019 – Santos 2×0 São Paulo

10/11/2018 – Corinthians 1×1 São Paulo

16/10/2018 – Santos 0x0 São Paulo

02/06/2018 – Palmeiras 3×1 São Paulo

28/03/2018 – Corinthians 1×0 São Paulo

08/03/2018 – Palmeiras 2×0 São Paulo

27/01/2018 – Corinthians 2×1 São Paulo

27/08/2017 – Palmeiras 4×2 São Paulo

09/07/2017 – Santos 3×2 São Paulo

11/06/2017 – Corinthians 3×2 São Paulo

23/04/2017 – Corinthians 1×1 São Paulo

11/03/2017 – Palmeiras 3×0 São Paulo

*após o empate no tempo normal, o São Paulo derrotou o Palmeiras nos pênaltis e se classificou para a final do Campeonato Paulista.

