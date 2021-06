Jogando como centroavante em 2021, Vitor Bueno não engrena em sua nova posição no São Paulo Meia de origem, o camisa 12 recebeu um novo posicionamento sob o comando de Hernán Crespo, passando a jogar como centroavante, sendo uma opção no elenco do Tricolor

A temporada de 2021 veio com uma grande mudança para Vitor Bueno. Meia de origem, o jogador mudou de posição sob o comando de Hernán Crespo, passando a jogar como centroavante no São Paulo. Entretanto, mesmo com a nova posição, o seu rendimento é insatisfatório até o momento.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!



O que começou como um teste, uma proposta, se firmou. Vitor Bueno é, no elenco do Tricolor, um centroavante. O meia, que já jogou aberto pelos lados em outros momentos de sua carreira, é uma opção no banco para resolver o ataque do time.

Assim, o camisa 12 entrou em campo 16 vezes na temporada, saindo do banco em oito dessas ocasiões. O atleta jogou nove partidas do Paulistão, quatro partidas da Libertadores, uma da Copa do Brasil e duas do Brasileirão.

Ao todo, Vitor Bueno marcou quatro gols na temporada, sendo três no Paulistão, contra o Santo André, o Mirassol e o Guarani. Além disso, marcou uma vez na Libertadores, na vitória por 3 a 0 contra o Sporting Cristal, do Peru.

Algumas atuações, porém, foram bastante insatisfatórias. Diante do Rentistas, no Uruguai, o atacante perdeu um pênalti no empate por 1 a 1 e ainda somou à sua atuação outras chances desperdiçadas.

Na derrota por 3 a 2 para o 4 de Julho, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, o atacante teve uma atuação ruim, falhando no lance do terceiro gol da equipe piauiense.

E MAIS:

Em uma temporada com muitos desfalques no Tricolor, o banco passa a ser ainda mais importante. Vitor Bueno, assim, pode se tornar um nome importante para o andar do ano são-paulino. Contra o Ceará, no último domingo (27), o camisa 12 foi a opção para substituir Luciano, que está, no momento, lesionado.

Com força total, o São Paulo entra em campo na próxima quarta-feira (30), para enfrentar o Corinthians, fora de casa, pela oitava rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 21h30 e o Tricolor segue em busca de sua primeira vitória na competição.

E MAIS:

Veja também