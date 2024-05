Jogadores que atuam na Europa se apresentam à seleção brasileira nos Estados Unidos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/05/2024 - 16:47 Para compartilhar:

Os jogadores da seleção brasileira começaram a se apresentar ao técnico Dorival Júnior nos Estados Unidos. Dezoito convocados chegaram à Flórida para o início da preparação da equipe. A equipe nacional fará dois amistosos no começo de junho e vai disputar a Copa América no país.

Inicialmente, se apresentaram apenas atletas que atuam no exterior, entre eles Lucas Paquetá, que na semana passada foi denunciado por suposta participação e manipulação de apostas esportivas no Campeonato Inglês – o meia tem até segunda-feira para apresentar a sua defesa.

Além do jogador do West Ham, mais 17 atletas desembarcaram em Orlando: o goleiro Alisson, os laterais Yan Couto, Danilo e Wendell, os zagueiros Marquinhos, Gabriel Magalhães, Beraldo e Bremer, os meio-campistas Douglas Luiz, João Gomes, Bruno Guimarães e Andreas Pereira, e os atacantes Evanilson, Pepê, Raphinha e Savinho.

O goleiro Alisson foi o primeiro a se apresentar. Ele chegou no final da tarde da última quarta-feira ao hotel, que servirá de base da equipe brasileira em Orlando. No final da noite, mais oito atletas se apresentaram ao técnico Dorival Júnior. Nesta quinta-feira, outros nove jogadores chegaram na cidade da Flórida. Os demais convocados se juntarão ao grupo na próxima semana.

Na tarde desta quinta-feira, Dorival Júnior foi a campo com os atletas no ESPN Wide World of Sports Complex. O goleiro Robert, do Atlético-MG, também está em Orlando. Convocado para a seleção Sub-20, ele teve antecipada a apresentação para ajudar na preparação do time principal.

Como Rafael, do São Paulo, e Bento, do Athletico-PR, vão jogar pelos seus clubes no fim de semana, o goleiro do Atlético-MG foi cedido antecipadamente pelo clube e por Ramon Menezes até segunda-feira, quando começam os treinos do time sub-20 na Granja Comary. Além de Robert, Juan Rojas, goleiro do Orlando City, vai participar dos treinos até segunda.

Nesta segunda-feira, se apresentarão os quatro convocados que atuam no futebol brasileiro e o volante Ederson, da Atalanta. O grupo ficará completo na próxima quarta-feira, quando chegará o trio do Real Madrid, que disputará a final da Liga dos Campeões neste sábado: Éder Militão, Rodrygo e Vini Jr.

Antes da abertura da Copa América, que começa no dia 20, o Brasil fará dois amistosos. O primeiro será no dia 8 de junho contra o México no Kyle Field, em College Station, no Texas. O segundo amistoso será contra os Estados Unidos, no dia 12 de junho, no Camping World Stadium, em Orlando, na Flórida.

Na fase de grupos da Copa América, o Brasil enfrentará a Costa Rica, a Colômbia e o Paraguai. O primeiro jogo será no dia 24 contra a Costa Rica em Los Angeles.

A Copa América será a primeira competição oficial de Dorival Júnior no comando da Seleção. Ele estreou no cargo em março. Na ocasião, o Brasil venceu a Inglaterra, por 1 a 0, em Wembley. Em seguida, o time empatou com a Espanha por 3 a 3.