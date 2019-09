Jogadores e Fábio Carille comemoram vitória no dia do aniversário do Corinthians

Os jogadores do Corinthians e o técnico Fábio Carille comemoram a vitória sobre o Atlético-MG, neste domingo, na Arena Corinthians, em São Paulo, no dia em que o clube completou 109 anos de fundação. “Hoje (domingo) aconteceram várias coisas: ganhar no aniversário do Corinthians, chegar na terceira posição, estar naquele bloco de cima. Que orgulho fazer parte desta história, a oportunidade que tive de iniciar minha carreira como técnico. Só tenho que agradecer”, disse o treinador.

Antes de a bola rolar, a festa corintiana foi bonita. Com direito a estátua de São Jorge no círculo central no gramado da arena, faixas e bandeiras homenageando os principais jogadores da história do clube nas arquibancadas, fogos de artifícios e a exposição dos principais troféus conquistados nos salões do estádio.

Autor do gol da vitória, marcado no final do segundo tempo, após uma falha do goleiro Cleiton, o atacante Gustavo chorou ao final do jogo e também comemorou o gol em uma data especial. “Sou um privilegiado por fazer um gol no aniversário do clube, por fazer o que eu gosto. Estava buscando muito esse gol para iniciar uma retomada. Deus é bom e sabe a hora certa para presentear seu filho”, afirmou.

Outro jogador que celebrou a vitória no aniversário corintiano foi Cássio. O goleiro fez três defesas importantes no primeiro tempo e impediu que o time mineiro saísse em vantagem no placar. “Tudo o que tenho hoje devo ao Corinthians. A cada dia que passa me sinto mais corintiano. Vestir a camisa deste clube há tanto tempo é um privilégio”, comentou.