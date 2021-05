Jogadores e comissão técnica do Galo doam premiação pelo título Mineiro aos funcionários do clube A decisão foi tomada de comum acordo por todos e o valor será dividido entre os trabalhadores do alvinegro

Os jogadores e comissão técnica do Atlético-MG tomaram uma atitude nobre neste sábado, 29 de maio, em relação aos trabalhadores do clube. Ficou acordado que o prêmio pela conquista do Campeonato Mineiro seria doado aos funcionários.

O valor total que será repassado aos trabalhadores da Cidade do Galo não foi revelado, mas deixou as pessoas que ajudam a cuidar do dia a dia do clube emocionadas, pois como são trabalhadores que recebem bem menos do que atletas e comissão técnica, esse dinheiro extra certamente será útil para despesas do seu cotidiano.

O anúncio da ação foi feito na manhã do sábado e se tornou um fato muito celebrado e elogiado pela torcida alvinegra, pela ajuda dada aos funcionários do Galo, que se sagrou bicampeão estadual no fim de semana passado.

