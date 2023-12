Jogadores do Vasco admitem alívio com permanência na Série A do Campeonato Brasileiro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/12/2023 - 0:47 Para compartilhar:

Foi sofrido, mas o Vasco garantiu a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro ao derrotar o Red Bull Bragantino por 2 a 1, nesta quarta-feira, em São Januário. Os jogadores demonstraram alívio com o resultado, que acabou jogando o Santos para a Série B.

“Esse grupo merecia mais. Acharam que não seria possível. Nada supera o trabalho. Conseguimos o objetivo. Uma noite muito especial. Só a gente sabe o que passou. O ano foi muito difícil, muito duro. Graças a Deus a gente conseguiu alcançar o objetivo. Estamos muito felizes. E eu fico grato. Muito honrado por poder dar essa alegria pra eles que merecem muito”, disse Paulinho, que começou o jogo no banco de reservas, mas abriu o caminho para o triunfo vascaíno, tornando-se um dos heróis improváveis da noite.

O outro foi Serginho, que garantiu a permanência do Vasco com gol já nos minutos finais. “Sou grato. Grato pelo Vasco que abriu as portas para mim. Nunca duvidei. Muitas vezes somos criticados, mas Deus é fiel. Hoje ele provou que todo mundo pode nessa vida. É só acreditar”, desabafou o jogador.

O tom de alívio refletiu diretamente na arquibancada do clube. A tensão, que ditou o temperamento do duelo, acabou em festa com os torcedores do Vasco, que viram a equipe evitar o quinto rebaixamento à Série B.

Com o resultado, o Vasco terminou o torneio no 15º lugar, com 45 pontos, contra 43 do Santos, que acabou sendo rebaixado com a derrota para o Fortaleza, na Vila Belmiro, por 2 a 1.

