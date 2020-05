Jogadores do Sevilla causam polêmica por almoço com famílias em meio à pandemia

Ao menos quatro jogadores do Sevilla se reuniram com suas famílias e amigos para um almoço neste final de semana, em atitude que gerou grande polêmica por ter ocorrido em meio à pandemia do novo coronavírus – na qual a Espanha foi um dos países mais atingidos. As imagens foram postadas nas redes sociais da esposa do meio-campista argentino Ever Banega.

Os outros jogadores que puderam ser identificados nas imagens são Lucas Ocampos, Franco Vázquez e Luuk de Jong. Eles aparecem acompanhados de suas companheiras e de outros amigos. As fotos já foram apagadas das redes sociais.

A Espanha está na fase 1 do plano de desconfinamento após o pico da pandemia, ainda contando com algumas regras rígidas para a ocorrência de reuniões como a presença de no máximo 10 pessoas – ao menos 12 apareceram nas imagens. Os atos dos atletas foram muito criticados pela imprensa e pelos torcedores na Espanha.

Javier Tebas, presidente da LaLiga, entidade que organiza o Campeonato Espanhol, criticou a situação. “Essas atitudes são incompreensíveis e inadmissíveis, já que colocam em risco a finalização da competição. Qualquer sintoma de relaxamento é uma falta de respeito à LaLiga, aos clubes, aos jogadores e aos técnicos”, afirmou.

Banega afirmou estar arrependido através das redes sociais. “Quero pedir desculpas pelo acontecido no dia de ontem. Foi uma reunião familiar e de companheiros, mas inconscientemente não estávamos certos. Pelo erro, queremos pedir perdão ao nosso clube, aos nossos torcedores e à sociedade em geral. Não voltará a se repetir. Só queremos voltar a jogar o quanto antes”, disse o volante. Ocampos, Vázquez e de Jong postaram textos parecidos posteriormente.

A Espanha se prepara para retomar as partidas de futebol em breve. Com a liberação do governo ocorrida neste sábado, o Campeonato Espanhol deve retornar no dia 8 de junho.