Jogadores do São Paulo exaltam vitória em clássico: ‘O Corinthians não jogou’

Os jogadores do São Paulo destacaram a superioridade do time na vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, neste domingo, no Morumbi, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na visão dos jogadores, a vantagem de apenas um gol no placar não refletiu em números a superioridade do time no gramado.

São Paulo (quinto colocado) e Corinthians (quarto) estão empatados com 43 pontos, onze vitórias, mas o time de Itaquera tem um gol a mais de saldo: 11 contra 10.

“Acho que fomos superiores em tudo. O Corinthians não jogou, não chutou uma bola no nosso gol. As melhores oportunidades foram nossas. Mérito de um grupo que está entendendo a filosofia do professor Diniz”, disse Vitor Bueno. “Fizemos uma excelente partida em termos de criação. Hoje o São Paulo venceu e convenceu”, completou o lateral-direito Bruno Alves.

Para o lateral esquerdo Reinaldo, autor do gol de pênalti no segundo tempo, o São Paulo soube anular as jogadas de ataque do Corinthians e foi superior ao adversário durante todo o confronto. “Ganhamos e ganhamos bem. Anulamos o Corinthians. Não deixamos a equipe adversária crescer. O placar poderia ter sido maior. Estávamos precisando de uma vitória como essa”, comemorou Reinaldo.

Os jogadores também elogiaram o trabalho que vem sendo realizado pelo técnico Fernando Diniz. Diniz está invicto no comando do time. Em quatro jogos, conquistou duas vitórias (Corinthians e Fortaleza, como mandante) e somou dois empates (Bahia e Flamengo, como visitantes)

“Está todo mundo comprando a ideia de trabalho do professor Diniz e os resultados estão vindo”, destacou o meia Igor Gomes. “Todos os jogadores tem que pensar no mesmo objetivo. Estamos entendendo o que o Diniz está passando para o elenco. E a cada vitória a confiança aumenta”, completou o volante Luan.

Um dos jogadores mais experientes do elenco e um dos líderes do time, o volante Hernanes foi outro que destacou o bom começo de trabalho do treinador no São Paulo. Otimista, ele acredita que o time vai render ainda mais nas próximas rodadas do Brasileiro. “Excelente começo de trabalho do Fernando Diniz. Vamos evoluir ainda. Agora é foco no Cruzeiro, vamos que vamos.”