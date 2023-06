Jogadores do Santos são intimidados por torcedores ao saírem de festa

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/06/2023 - 11:20 Compartilhe

Os laterais Lucas Pires e Nathan foram intimidados por torcedores do Santos ao deixarem uma festa, em São Paulo, na madrugada desta terça-feira. Vídeos com imagens dos dois atletas sendo cercados e cobrados por santistas circularam nas redes sociais e em grupos de WhatsApp pela manhã. Procurado, o clube não se manifestou sobre o assunto.

Em uma das imagens, é possível ver Lucas Pires acuado junto de outras duas mulheres enquanto torcedores xingam o jogador e falam para ele rescindir com o Santos. Em outro vídeo, é possível ver um santista discutindo com Nathan e também cobrando a rescisão do jogador. Não é possível afirmar se houve agressão física.

Na última quarta-feira, torcedores do Santos atiraram bombas e rojões no gramado da Vila Belmiro durante o clássico com o Corinthians, vencido por 2 a 0 pelo visitante. O árbitro Leandro Vuaden encerrou a partida aos 42 minutos do segundo tempo alegando falta de segurança e os jogadores santistas foram hostilizados pela torcida na ida para os vestiários. Como resultado, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) proibiu o Santos de jogar com torcida em casa nem como visitante por 30 dias.

A Procuradoria do STJD deve pedir a denúncia do Santos nos parágrafos I e III do artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de “deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir” violência. Os parágrafos citam “desordens em sua praça de desporto” e “lançamento de objetos no campo ou local da disputa do evento desportivo”.

O Santos vive momento de instabilidade na temporada. Eliminado precocemente no Paulistão, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, o time luta para se afastar da zona de rebaixamento no Brasileirão e não vence há dez jogos. O técnico Paulo Turra, que estava no Athletico Paranaense até a saída de Luiz Felipe Scolari do cargo de diretor técnico, foi contratado para assumir o lugar de Odair Hellmann, que não resistiu aos resultados ruins.

Turra não esteve à beira do gramado no domingo, quando o time foi derrotado por 3 a 2 para o Flamengo, em jogo com portões fechados. A estreia deve ocorrer na quinta-feira, quando o Santos encerra a sua participação na Copa Sul-Americana, às 19 horas, contra o Blooming, da Bolívia, novamente na Vila Belmiro.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias