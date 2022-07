Jogadores do Santos apontam começo ruim como responsável pela derrota para o Avaí

Camacho e Lucas Braga apontaram o início ruim do time do Santos como responsável pela derrota para o Avaí, por 1 a 0, neste sábado, em Florianópolis, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Acho que hoje a gente pagou pelo primeiro tempo, que não foi bom. Sofremos gol cedo, fez o time deles recuar. Criamos um pouco no segundo, troca franca”, disse o volante Camacho.

O atacante Lucas Braga concordou com o companheiro de equipe. “Tomamos gol muito cedo. Temos mantido posse, mas sem ser efetiva. Temos que ser mais agressivos.”

Camacho tentou acalmar o ambiente e já projetou o próximo compromisso pelo Brasileirão, quarta-feira, na Vila Belmiro, diante do Botafogo. “Agora é botar cabeça no lugar, só temos o Brasileiro. Temos que ganhar do Botafogo de qualquer jeito para subir na tabela.”

Com 22 pontos, o Santos é o nono colocado na competição nacional, mas poderá perder posições até o final da temporada.